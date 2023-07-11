مصادر تكشف عن السيناريو المتوقع لتحريك أسعار خدمات المحمول

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بسوق المحمول، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمع بممثلي شركات المحمول الأربعة (كلٌ على حدة)، لمناقشة تصورات الشركات بشأن الأسعار الجديدة لخدمات المحمول بعد مطالب الشركات بزيادة هذه الأسعار مع ارتفاع تكلفة التشغيل خلال الشهور الماضية.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن كل شركة من الشركات الأربعة تقدمت بتصور تفصيلي لأسعار الخدمات المقترحة خلال هذه الاجتماعات.

وقدمت الشركات تصورا للأسعار حتى باقات خدمات الصوت أو إنترنت الموبايل سواء اليومية أو الأسبوعية أو غيرها.

وشهد سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية قفزات كبيرة وصلت إلى نحو الضعف مقابل الجنيه خلال فترة عام بدأت مع أول خفض لسعر الجنيه في البنوك يوم 21 مارس 2022، وذلك قبل أن تستقر أسعار هذه العملات على مستوياتها المرتفعة خلال الشهور الأخيرة.

وشهدت الفترة من 21 مارس 2022 وحتى منتصف مارس الماضي خفضا كبيرا وتدريجيا لسعر العملة المحلية بعد نحو عامين من الاستقرار، ليتجاوز سعر الدولار مستوى 30 جنيها لأول مرة في تاريخه، فضلا عن ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات البترولية خلال الشهور الماضية ما ضغط على ربحية شركات المحمول.

وبحسب تصريحات سابقة لمصادر بشركات الاتصالات، فإن الدولار مكون رئيسي في تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كذلك تمثل المحروقات جزءا رئيسيا في تشغيل محطات المحمول.

وأوضحت المصادر حينها أن التضخم كذلك يضغط على التكاليف التشغيلية لخدمات المحمول، ما دفع الشركات للضغط على ربحيتها وتمويل فروق تكاليف التشغيل على حساب الأرباح مع ضغط النفقات المالية لعدد من البنود المختلفة.

وشهدت مصر خلال شهر يونيو تسجيل معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق رغم التوقعات بوصول التضخم لمستويات تاريخية بالفعل في أرقام الشهر الماضي، بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وبحسب المصادر، فإن تنظيم الاتصالات يعمل حاليا على دراسة مقترحات الشركات، وسط توقعات بأن يقر زيادة بنسبة محددة لواحدة من خدمات المحمول فقط والتي من المتوقع، بحسب المصادر، أن تكون تعريفة دقيقة المحمول.

وبلغ إجمالي مشتركي الهاتف المحمول نحو 102.7 مليون مشترك في مارس الماضي مقابل 100.5 مليون مشترك في فبراير الماضي.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مارس الماضي نحو 83.74 مليون مستخدم، مقابل 83.1 مليون مستخدم في فبراير الماضي بحسب تقرير سابق لوزارة الاتصالات، منهم 11.32 مليون مستخدم للإنترنت الثابت و 69.9 مليون مستخدم الأنترنت الموبايل و 2.5 مليون مستخدم للإنترنت الـ USB Modem.