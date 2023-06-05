توقيع عقد إنشاء مصنع هندي بمنطقة السخنة باستثمارات 30 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين، حضر التوقيع اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، ونيثين كونبارامبيل، ملحق الشؤون الخارجية بالسفارة الهندية بالقاهرة، وكمال أجاروال، مدير عام شركة Abdos، وديباسيش دوتا، نائب رئيس الشركة، والمهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.

ووفقا للبيان، يمثل توقيع عقد إنشاء مصنع شركة Abdos، شرارة الانطلاق لثاني الشركات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد الإعلان عن مشروع فليكس الهندي لإنتاج منتجات التغليف والتعبئة في أبريل الماضي داخل المطور الصناعي أوراسكوم.

ويبلغ إجمالي مساحة المصنع الجديد المزمع إقامته 55 ألف متر مربع ومساحة المرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، باستثمارات نحو 30 مليون دولار، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024، بحسب البيان.

ووفقا للهيئة، يمثل المصنع الجديد خطوة أخرى على طريق جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية.

وقال وليد جمال الدين: "نستهدف جذب الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة وزيادتها بالسخنة"، مؤكدا أهمية دخول مثل هذه الشركات بفاعلية في السوق المصري، وكذلك التوجه بقوة نحو التصدير للأسواق العالمية مستفيدين من مزايا الموقع المتميز للمنطقة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها.

كما أعرب عن الاستعداد الكامل للمنطقة الاقتصادية لتقديم أوجه الدعم كافة للشركة في مختلف مراحل المشروع، مضيفًا أن الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية بدورهما تعملان على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الحوافز الاستثمارية المقدمة لهم بإضافة حزمة جديدة من الحوافز المالية وغير المالية لتوفير أقصى درجات المساندة لجذب الاستثمار ودعم توطين الصناعة.

وأشار كذلك إلى أن هذا الاتفاق يأتي بالتزامن مع الجولة الترويجية المزمع انطلاقها من وفد رسمي للمنطقة الاقتصادية لدولة الهند خلال الأيام القادمة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية عن سعادته باختيار الجانب الهندي بإقامة مشروعاته داخل الشركة، أحد المطورين الصناعيين الرئيسيين للمنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى التكامل بين المنطقة الاقتصادية والشركة في التنسيق والتعاون لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن العمل المستمر في إزالة أية عقبات أمام المستثمرين وسرعة الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة.

وأكد مشاركة أوراسكوم للمناطق الصناعية في الجولة المرتقبة لدولة الهند مع بعثة المنطقة الاقتصادية للترويج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام والمطور الصناعي بشكل خاص.

وبدوره أعرب رئيس شركة Abdos الهندية عن سعادته بوقوع اختيار الشركة على منطقة السخنة الصناعية التي تتميز بالتكامل بينها وبين ميناء السخنة المحوري على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي يدعم توجهات الشركة لاختراق الأسواق العالمية، فضلًا عن تعزيز تواجدها في السوق المحلي من خلال منتجاتها التي تخدم قطاعات متعددة.

كما توجه بالشكر لإدارة المنطقة الاقتصادية على تقديمها تيسيرات كبرى لإنجاز الإجراءات المطلوبة لإنشاء المصنع في وقت قياسي وتجاوز أية عقبات قبل أن تطرأ، وفقا للبيان.

وتعمل شركة Abdos Labtech Private Limited في مجال تصنيع منتجات المعامل البلاستيكية عالية الجودة، وتقوم بتنفيذ النماذج الأولية وتصميمها وتطويرها وتصنيع منتجات بلاستيكية عالية الجودة ولها علاقات طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية مثل Unilever وTATA، وفقا للبيان.