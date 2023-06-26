انخفاض أسعار الفول والزيت وارتفاع المكرونة واللحوم اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والزيت والدواجن الطازجة والجبن الأبيض، في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة المعبأة واللحوم والجبن الرومي واللبن المعبأ.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.82 جنيه، بارتفاع 56 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.44 جنيه، بانخفاض 1.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.79 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.34 جنيه، بانخفاض 1.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.82 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.06 جنيه، بارتفاع 1.03 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 46.7 جنيه، بانخفاض 96 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 71.18 جنيه، بانخفاض 2.42 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.31 جنيه، بانخفاض قرش

كيلو اللحوم الطازجة: 310.34 جنيه، بارتفاع 8.39 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.99 جنيه، بانخفاض 3.18 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.68 جنيها، بانخفاض 46 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.4 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 91.39 جنيه، بانخفاض 5.4 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 182.54 جنيه، بارتفاع 4.68 جنيه

لتر اللبن السائب: 20.53 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.89 جنيه، بارتفاع 1.27 جنيه.