انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و70 جنيها، بانخفاض جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و270 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و95 جنيها.