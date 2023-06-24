افتتاح محطة لتموين السيارات بوسط البلد بالغاز والبنزين والشحن الكهربائي

كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المحطة المتكاملة (مصر للبترول - غازتك) لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي للسيارات في شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، وذلك بعد تطويرها بالكامل وإضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي لخدماتها.

وبجسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت، أوضح المهندس طارق الملا، عقب الافتتاح، أن التوسع في إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي، أحد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة وتشجيع استخدام هذا النوع من الوقود الاقتصادي والموفر للمواطن.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تعمل على توفيره في مختلف الطرق والمحاور للتيسير على مستخدمي السيارات، وأنها نجحت في تحقيق توسع وانتشار غير مسبوق لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن خلال السنوات الثلاث الأخيرة تزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود.

وأضاف الملا أن المحطات المتكاملة للوقود هي أحد الحلول التي تتبناها استراتيجية الوزارة، حيث توفر خدمات الوقود المتنوعة بجميع أنواعها سواء الغاز الطبيعي أو البنزين عالي الأوكتين أو الشحن الكهربائي للتيسير علي مستخدمي السيارات، وإتاحة مختلف البدائل الاقتصادية والعصرية للوقود أمامهم، علاوة علي الخدمات المتعددة التي تم تزويد المحطة بها ليستفيد بها مرتادو الطرق وقائدو السيارات.

وذكر أن هذا النوع من المحطات تم تطويره وفق نموذج التطوير الذي تتبناه استراتيجية الوزارة في المحطات وفقا لأعلى معايير جودة الخدمات والأمان والسلامة والاستدامة، كما تم تشغيلها بالطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالتقدم في خطة التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بعد انطلاق المبادرة الرئاسية، يُشار إلى ارتفاع عدد المحطات إلى 923 محطة في الوقت الحالي مقارنة بنحو 203 محطات في مطلع عام 2021 قبيل إطلاق المبادرة الرئاسية أي أن عدد المحطات تضاعف بأكثر من 4 أمثاله في غضون تلك الفترة، وفقا للبيان.

وتخدم هذه المحطات أكثر من نصف مليون سيارة حاليا تعمل بالغاز الطبيعي، علاوة على نحو 130 مركزا لتقديم خدمات التحويل للسيارات إلى استخدام الغاز كوقود.

وتفقد الوزير الخدمات المقدمة بالمحطة واستمع إلى شرح في هذا الإطار من رئيسي شركتي مصر للبترول وغازتك المشغلتين للمحطة، حيث أوضح المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول أن المحطة التي تقع على مساحة 1920 مترا مربعا تم تطويرها بالكامل، وأصبحت تجمعا إلى جانب خدمات التموين بالوقود السائل (البنزين 92 و95) خدمة التموين بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي.

وذكر أن المحطة البالغ إجمالي سعتها التخزينية من البنزين 92 و95 نحو 135 ألف لتر تتميز بقدرتها على تقديم خدمة تموين السيارات بشكل سريع لعدد كبير من السيارات من خلال 12 نقطة تموين بواقع 8 نقاط لبنزين 92، و4 نقاط لبنزين 95، كما تضم المحطة مركز خدمات متكامل للسيارات ومنفذ تسوق.

وأشار المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، إلى أن المحطة من المحطات المهمة التي تم إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى إليها ضمن خطة الوزارة للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز، وتمثل إضافة جديدة للتعاون المثمر بين شركتي غازتك ومصر للبترول في إقامة محطات مشتركة متطورة وحديثة بلغ عددها نحو 179 محطة في مختلف المحافظات منها نحو 157 محطة في العامين الأخيرين.

وأوضح أن المحطة التي تم افتتاحها تخدم نحو 1100 سيارة يوميا من خلال 4 نقاط شحن وتموين بالغاز الطبيعي ، وأن تشغيل هذه المحطة المتكاملة التي تقع بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة يعكس التقدم في تنفيذ الخطة الطموحة للانتشار بمحطات الشركة وخدمة المناطق الحيوية التي تشهد طلبا متزايدا على استخدام الغاز الطبيعي كوقود من جانب المواطنين.

وذكر فرحات أن محطات شركة غازتك المنتشرة في 25 محافظة على مستوى الجمهورية تمثل أعلى معدل انتشار في السوق المحلي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي.

توقيع بروتوكول تعاون بين غازتك ومصر للبترول



وعلى هامش افتتاح المحطة، شهد وزير البترول توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي غازتك ومصر للبترول في مجال إقامة محطات تموين ومراكز خدمات متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والشحن الكهربائي وغيرها من الخدمات للعملاء.

كما شهد الوزير توقيع عقد اتفاق بين شركتي غازتك وCircle K Egypt لنشاط الماركت تحت المسمى التجاري Circle K، وذلك بمحطات الوقود السائل لشركة إيني الإيطالية والتي يتم تشغيلها من خلال شركة غازتك.