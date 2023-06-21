خريطة الأسعار: انخفاض الحديد والزيت وارتفاع البيض.. وتقلبات في الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز واللحوم، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت والزيت خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وزاد سعر البيض في المزرعة، كما ارتفع سعر الذهب بالسوق المحلي بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الأرز المعبأ واللحوم وانخفاض الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض البصل وارتفاع الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار البيض الأبيض والأحمر تواصل اليوم الأربعاء بالمزرعة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)