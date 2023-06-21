رئيس الضرائب الجديد في أولى جولاته التفقدية: "بابي مفتوح أمام الجميع"

كتب- مصطفى عيد:

أجرى الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد، أولى جولاته التفقدية بالمقرات والمراكز التابعة للمصلحة من خلال تفقده مركزي كبار ومتوسطي الممولين، وكبار ممولي المهن الحرة، وذلك لمتابعة سير العمل وبث رسائل الطمأنينة لدى الموظفين.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة متابعة سير العمل ميدانيا بكافة المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية.

وقال الضباعني، إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وكذلك تحقيق التواصل الفعال مع العاملين، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للممولين.

وأضاف أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة.

وطالب الضباعني العاملين بالمراكز الضريبية الثلاثة بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد تطبيق العديد من مشروعات التطوير والميكنة، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وذكر أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من ناحية الرقمنة والتطوير والوصول بها إلى مصاف المصالح الإيرادية المتقدمة عالميًا.

وتعهد رئيس مصلحة الضرائب للعاملين بالعمل الدائم على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتحقيق الرضا الوظيفي لهم والاستماع لجميع الأفكار البناءة التي يقدمونها والتي تساهم في النهوض بمصلحة الضرائب، قائلًا "بابي مفتوح أمام الجميع".