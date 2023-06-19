ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والملوخية والخيار الصوب والبامية والعنب الأحمر خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما تراجعت أسعار الفاصوليا والعنب الأصفر.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 5.5 و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 8.5 و13.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الجزر بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البامية بين 18 و24 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

ورق العنب البناتي بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.