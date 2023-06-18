وزير الصناعة يبحث مع مسؤولي بروسيا تعزيز حركة التبادل التجاري

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بدورته الـ 26 المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة 14-17 يونيو الجاري، حيث تم عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ولقاءات الأعمال.

وبحسب بيان من الوزارة أمس السبت، بدأ الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع سيرجي وازكفيرت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر البيطرى والصحة النباتية والتي يغطي نشاطها الجانب الأكبر من قطاعات وبنود الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية.

وناقش الوزير خلال اللقاء عدد من الموضوعات الثنائية الهامة المرتبطة بتسجيل بعض الشركات المصرية والروسية لتعزيز حركة التبادل التجارى فى السلع الزراعية ومنتجات اللحوم والدواجن.

كما عقد سمير اجتماعا مع السيد اندريه سليبنيف - وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيث تمت مناقشة تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان ، وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق يناسب ويراعى مصالح الطرفين ويدعم حركة التجارة المتبادلة بين مصر ودول التجمع.

وفيما يخص أنشطة الأعمال والترويج للاستثمار وتنمية التجارة مع مجتمع الأعمال الروسي ، فقد عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مسؤولي إحدى كبرى المجموعات الاستثمارية ذات النشاط القطاعي المتنوع لبحث مختلف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المشترك وتنمية التجارة والخدمات من البلدين.

كما التقى وزير التجارة والصناعة مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تشارك الدولة الشقيقة كضيف شرف الدورة الـ 26 لمنتدي سان بطرسبرج وتناول الاجتماع طرح بعض المبادرات لدعم النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات خلال الفترة القادمة.

ووفقا للبيان، شارك سمير بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى، والتي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.