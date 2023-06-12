إعلان

BBC

قطاع الأعمال تتفاوض مع أجانب ومحليين لتصنيع الخامات في "النصر للأدوية"

05:17 م الإثنين 12 يونيو 2023
قطاع الأعمال تتفاوض مع أجانب ومحليين لتصنيع الخامات في "النصر للأدوية"

صناعة الأدوية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- شيماء حفظي:

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تتفاوض مع عدد من الشركات للشراكة مع شركة النصر للأدوية في تصنيع المواد الخام لصناعة الأدوية.

وأضاف عبد الغني أن الشركات التي يجري التفاوض معها هي شركات محلية وأجنبية، بالإضافة لشركة ابدأ لتنمية المشروعات.

وشركة النصر للكيماويات، من أكبر شركات الأدوية في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأسست عام 1960، ومملوكة للشركة القابضة للأدوية.

وتنتج الشركة مستحضرات صيدلية وأدوية بيطرية والمحاليل الطبية، كما تعمل في إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية والأملاح المعدنية ولديها 23 مصنعا.

سوق مصراوى

وزارة قطاع الأعمال شركة النصر للأدوية صناعة الأدوية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market