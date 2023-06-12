قطاع الأعمال تتفاوض مع أجانب ومحليين لتصنيع الخامات في "النصر للأدوية"
كتبت- شيماء حفظي:
قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تتفاوض مع عدد من الشركات للشراكة مع شركة النصر للأدوية في تصنيع المواد الخام لصناعة الأدوية.
وأضاف عبد الغني أن الشركات التي يجري التفاوض معها هي شركات محلية وأجنبية، بالإضافة لشركة ابدأ لتنمية المشروعات.
وشركة النصر للكيماويات، من أكبر شركات الأدوية في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأسست عام 1960، ومملوكة للشركة القابضة للأدوية.
وتنتج الشركة مستحضرات صيدلية وأدوية بيطرية والمحاليل الطبية، كما تعمل في إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية والأملاح المعدنية ولديها 23 مصنعا.
سوق مصراوى
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