البورصة ترتفع 1.2% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.25% إلى مستوى 17739 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.41%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 197.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 110 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 87.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.