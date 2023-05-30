بعد هبوط كبير أمس.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل التراجع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب هبط 40 جنيها خلال تعاملات أمس حتى المساء مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1540 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1980 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2310 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2640 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1936 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع بنحو 6.9 دولار بنسبة 0.36% عن مستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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