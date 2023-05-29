إلغاء كروت الفكة لخطوط المحمول؟.. مصادر توضح الحقيقة لمصراوي

كتب - علاء حجاج:

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم وقف كروت شحن الرصيد "الفكة" لخطوط المحمول، فيما أكد مصدر حكومي أنه لا صحة لهذه المنشورات، وأن كروت الفكة متوفرة بشكل طبيعي في الأسواق.

فيما أكدت مصادر بسوق المحمول استمرار توفير كروت الفكة بشكل طبيعي.

وأوضح مصدر بإحدى شركات المحمول أن يوم الخميس كان هناك نقص في كارت فكة فئة 10 جنيهات، لكن تم حل الأمر وتم توفير مختلف الكروت بشكل طبيعي في الأسواق.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرار في عام 2020 بإلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.