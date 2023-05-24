تراجع أسعار الزيت والجبن وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الزيت والدواجن والجبن الرومي والأبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.01 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 36.29 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.28 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.24 جنيه، بانخفاض 1.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 19.73 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.39 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.14 جنيها، بانخفاض 62 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.24 جنيه، بانخفاض 1.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.41 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.03 جنيه، بزيادة 8.22 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 84.2 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.83 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.17 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 89.22 جنيه، بتراجع 2.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 180.86 جنيه، بانخفاض 2.92 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.6 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 27.7 جنيه، بزيادة 3 قروش.

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