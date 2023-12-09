انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس وارتفاع البصل بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

البصل بين 15 و23 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 5.5 جنيه و8.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5.5 و8.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات.

البامية بين 35 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.