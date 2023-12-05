ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38726 جنيها، بزيادة 250 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40626 جنيها، بزيادة 46 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2274 جنيها، بتراجع 12 جنيها.