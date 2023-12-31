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BBC

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

11:13 ص الأحد 31 ديسمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40500 جنيه، بتراجع 323 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42472 جنيها، بتراجع 54 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2245 جنيها، بتراجع 26 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء مركز معلومات مجلس الوزراء

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