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BBC

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:05 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38766 جنيها، بزيادة 986 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40838 جنيها، بزيادة 831 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2251 جنيها، بتراجع 55 جنيها.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت الأسمنت الرمادي

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