إطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمار تتخطى 20 مليون دولار للمشروعات الصغيرة

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة إكسيتس مينا مبادرة "XMATCH DEMO DAY" بالتعاون مع إيكوسيس بلس بهدف توفير فرص استثمارية متوقعة بقيمة إجمالية تتخطى 20 مليون دولار من المستثمرين المشاركين، بالإضافة إلى فرص للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من التواصل مباشرة مع جهات تمويل كبرى، والحصول على التمويل والدعم الاستراتيجي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إنه تم خلال فعاليات الحدث، ربط نحو 40 شركة ناشئة ومشروعا صغيرا ومتوسطا من 16 قطاعًا مختلفًا بأكثر من 60 مستثمرًا، بما في ذلك مستثمرون ملائكيون، وشركات رُؤوس أموال المخاطر، ومُسَرِّعاتُ الشركاتِ الناشِئَةِ، والبنوك والمؤسسات المالية المصرية والإقليمية.

وتم اختيار قائمة من 40 شركة ناشئة ومشروعا صغيرا ومتوسطا واعدا، من بين أكثر من 1000 متقدم تم تقييمهم، لتلقّي تدريب مصمم خصيصًا للاستعداد للاستثمار، بالشراكة مع كلية الأعمال في جامعة ذا نوليدج هب (The Knowledge Hub) وجامعة كوفنتري، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، ركز اليوم الأول من الفعاليات على 20 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا، موفرًا منصة للعروض التقديمية وردود الفعل المباشرة، حيث عرض مؤسسو تلك المشاريع نماذج أعمالهم على مجموعة متنوعة من المستثمرين.

بينما ركز اليوم الثاني على 20 شركة ناشئة، وعلى مدار اليومين حدث 15 تطابقًا ويعمل فريق (EXITS) حاليًا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحتملين لتحويل تلك الفرص إلى صفقات.

وشهد الحدث تفاعلا كبيرا ومناقشات بين المستثمرين حول تطوير النظام البيئي والتعاون المستقبلي، مما يعكس حجم مرونة وديناميكية النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا للبيان.

وقال محمد أبو النجا نجاتي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إكسيتس مينا، إن مبادرة "XMATCH" تستهدف دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أيمن الطنبولي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإكسيتس مينا، إن مبادرة "XMATCH" تعد حافزا للتغيير، وتمثل الوعود الاستثمارية بقيمة 20 مليون دولار فور إتمامها قفزة كبيرة للأمام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مصر والمنطقة، وتأكيداً على دورها الحيوي في الاقتصاد.

وأضاف أنه أثبت ذلك حضور شخصيات بارزة في الاقتصاد المصري لإطلاق المبادرة، مثل الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، الذي قدم دعمًا مخصصًا من خلال مبادرة رواد النيل؛ وهي مبادرة وطنية بدأت في عام 2018 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرياديين في مصر، بتمويل من البنك المركزي المصري، وتنفيذ جامعة النيل.