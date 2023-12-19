اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكولا مع بنك القاهرة لدعم الترويج للمنطقة

تاون جاس تتفق مع "سي آي إس جاز" على توصيل شبكات الغاز الطبيعي برومانيا

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، يهدف لتعزيز التعاون لتحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية، ويساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة، بحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.

ووقع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين، وفقا للبيان.

وأوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في مجالات عدة، كما تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها لا سيما البنية التحتية والتكنولوجية.

وذكر أن المنطقة الاقتصادية ضخت حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة، والالتزام خلال مراحل التنفيذ بالمواصفات والمعايير العالمية، لاستيعاب التطور في أحدث أجيال المشروعات الصناعية، وكذا مشروعات تطوير الموانئ التي لا تتوانى الهيئة عن الاستمرار فيها بصورة متسارعة.

وأشار جمال الدين إلى أن ذلك يأتي وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في النهوض بموانئ الجمهورية كافة؛ لتعزيز القيمة المضافة لمرور قطاع عريض من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فضلًا عن جهود ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصةً قطاع الطاقة الخضراء.

وأوضح أن ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات يستلزم تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المختلفة سواء في تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاستشارية للمشروعات.

وقال طارق فايد، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية، والتي تحظى باهتمام عملاء البنك وذلك من خلال شبكة فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، ومكتبه التمثيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم كذلك في التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وإيجاد شراكات بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وإيجاد شركاء للمستثمرين الراغبين في التوسع، وكذلك التعاون مع الهيئة في إجراء بعض الدراسات القطاعية عن القطاعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية.

وأشار فايد إلى أن مكتب التمثيل التابع للبنك بدولة الإمارات سيكون له دوراً فعالاً في الاتفاقية عبر جهود عديدة تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية أو جماعية لعملاء البنك بالخارج أثناء الجولات الترويجية للهيئة، وكذلك القيام بحلقة الوصل لتذليل العقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية في خطتها الترويجية للعام المالي الحالي 2023-2024، الوصول إلى كبرى الأسواق حول العالم من خلال القيام بجولات ترويجية لدول مستهدفة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة في قطاعات متنوعة صناعية ولوجستية وفي الموانئ، بحسب البيان.