وزير البترول يبحث إمكانية تواجد الشركات المصرية في المشروعات باليمن

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور سعيد سليمان الشماسي وزير النفط اليمني والوفد المرافق له، على هامش المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بقطر، والذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، دعم التعاون والتفاهم بين البلدين في مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث المساهمة في تطوير الاتفاقيات البترولية في اليمن كأحد المجالات المهمة التي تتطلبها صناعة البترول والغاز هناك، والرغبة القوية في تواجد الشركات المصرية العاملة في مجالات المشروعات والخدمات باليمن، وكذا خطة اليمن لاستغلال موقعها الاستراتيجي في تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافي التكرير.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، الاستفادة من خبرات مصر في مجالات الغاز الطبيعي، خاصة الغاز الطبيعي المضغوط، كوقود للسيارات، وذلك إلى جانب التعاون في مجال استغلال الثروات التعدينية.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة اليمن في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" المقرر عقده في فبراير المقبل، وعمل فرق برنامج العمل بالبلدين على مجالات التعاون التي تمت بلورتها خلال المباحثات.

كما التقى طارق الملا مع محمد هامل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز على هامش المشاركة في المؤتمر، وفقا للبيان.

وتناول اللقاء مشاركة المنظمة في مؤتمر قمة المناخ COP 28 بالإمارات، وما تناولته القمة من موضوعات وعلى رأسها الحاجة للإمدادات التي تقدمها صناعة البترول والغاز الطبيعي وجهودها في تسريع وتيرة التحول الطاقي، ومشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات.

وشهد اللقاء أيضا بحث التعاون بين الجانبين في إطار عضوية مصر بالمنظمة، ودور المنظمة في دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين، والدور الهام لصناعة الغاز الطبيعي، وزيادة الاعتماد عليه كوقود نظيف ضمن مزيج الطاقة العالمي.