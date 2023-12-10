إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد واللحوم وارتفاع العدس والبصل

05:36 م الأحد 10 ديسمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد، والزيت، والمكرونة في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار العدس، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع البوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض الزيت والمكرونة وارتفاع العدس بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

أسعار السلع أسعار اللحوم أسعار الحديد أسعار الخضروات أسعار الزيت

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الانتخابات الرئاسية.. يوم من حياة 100 مليون مصري- (مشاهد خاصة)
الصحة العالمية: مستشفى العودة بغزة لا يزال محاصرا منذ 5 ديسمبر .
المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة الانتخابات الرئاسية 2024..