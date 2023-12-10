خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد واللحوم وارتفاع العدس والبصل

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد، والزيت، والمكرونة في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار العدس، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع البوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض الزيت والمكرونة وارتفاع العدس بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات



