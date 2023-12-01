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BBC

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق (موقع رسمي)

11:52 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 91.88 جنيه، بانخفاض 95 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.4 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.17 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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