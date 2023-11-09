خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم وارتفاع الذهب والدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الجبن الأبيض والدواجن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض وتراجع اللحوم بالأسواق اليوم الخميس

10 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس