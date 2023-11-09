سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 45 جنيها دفعة واحدة في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الزيادة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1723 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2216 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2585 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 20680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1947 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع نحو 58 سنتا بنسبة 0.19% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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