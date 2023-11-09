ارتفاع أسعار الجبن الأبيض وتراجع اللحوم بالأسواق اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة والدواجن والجبن الأبيض، اليوم الخميس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم والفول السائب بالأسواق اليوم، بحسب بيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.04 جنيه، بارتفاع 64 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.57 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.47 جنيه، بزيادة 54 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.39 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 33.19 جنيه، بانخفاض 48 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.62 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 48.82 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.49 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.22 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.56 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.94 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.68 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.09 جنيه، بانخفاض 2.68 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 113.79 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 223.05 جنيه، بانخفاض 49 قرشا.

لتر اللبن السائب: 23.44 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.06 جنيه، بارتفاع 57 قرشا.