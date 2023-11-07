خريطة الأسعار: انخفاض الحديد والفول والبلطي وارتفاع الذهب والطماطم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد، واللحوم، والجبن، والفول السائب في الأسواق اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه حتى منتصف تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وانخفاض الخيار والبامية اليوم بسوق العبور

تراجع كبير في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والجبن والفول السائب بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات