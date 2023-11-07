انخفاض أسعار اللحوم والجبن والفول السائب بالأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، وفي المقابل ارتفعت أسعار الدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.29 جنيه، بانخفاض 76 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.88 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.99 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.04 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 32.15 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.35 جنيه، بانخفاض 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.96 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

لتر زيت الذرة كريستال: 80 جنيها، بارتفاع 94 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.25 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.87 جنيه، بانخفاض 6.23 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.86 جنيه، بارتفاع 2.03 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.74 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.35 جنيه، بانخفاض 1.06 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 109.06 جنيه، بانخفاض 6.02 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 222.5 جنيه، بانخفاض 12.48 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.71 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.7 جنيه، بانخفاض 82 قرشا.