ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وانخفاض الخيار والبامية اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوياتها أمس الاثنين، وفي المقابل انخفضت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والخيار البلدي والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيها.

البطاطس بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 15 و20 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 28 و32 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.