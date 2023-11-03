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فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية مع نظرة مستقبلية مستقرة

11:21 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

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كتب- مصطفى عيد:

خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة "-B" بدلا من درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي ذلك حسب ما نشرته مؤسسة فيتش على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، وذلك بعد أن خفضت وكالتي موديز وستاندرد آند بورز تصنيف مصر أيضا خلال الأسابيع الماضية.

ويعد خفض فيتش التصنيف الائتماني لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية هو الثاني هذا العام وذلك بعد أن خفضته في مايو الماضي إلى "B" من "B+" مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية.

ويعني خفض التصنيف الائتماني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية.

ويأتي قرار فيتش اليوم بعد نحو أسبوعين من خفض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي أيضا بعد نحو 4 أسابيع من قرار وكالة موديز بخفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3.

فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني الديون السيادية

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..فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية مع نظرة مستقبلية مستقرة