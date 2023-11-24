خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر والفول المعبأ والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ والسكر في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

105 جنيهات لكيلو السمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الفول المعبأ والسكر بالأسواق اليوم الجمعة

14.5 جنيه لكيلو البطاطس في سوق بسوق العبور اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات