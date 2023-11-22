شعبة الدواجن: الأسعار تنخفض في الأسواق بعد مقاطعة مطاعم شهيرة

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا في الأسواق بنحو 5 جنيهات للكيلو جرام منذ بداية الأسبوع الجاري، مقارنة بمستوياتها في بداية شهر نوفمبر.

وأضاف السيد أن متوسط سعر كيلو الدواجن سجل اليوم بالأسواق نحو 70 جنيها مقابل 75 جنيها في بداية نوفمبر، بانخفاض 5 جنيهات.

وذكر أن ذلك يأتي بعد أن تراجعت أسعار الدواجن في المزرعة إلى 62 جنيها للكيلو مقابل 67 جنيها بالمزرعة في بداية نوفمبر الجاري، بانخفاض 5 جنيهات.

وأرجع السيد تراجع أسعار الدواجن إلى مقاطعة المواطنين لعلامات فرانشيز معروفة تعتمد على الدواجن بسبب الحرب في غزة، وهو ما قلل السحب من السوق في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والتي تقلل حجم الطلب، وبالتالي زاد المعروض وانخفضت الأسعار.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار ليس مرتبطا بمبادرة الحكومة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث أن السعر في المزرعة انخفض لمستوى تحت السعر الرسمي للمبادرة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.