وزيرة قطرية: نتطلع للتعاون مع مصر بمجالات الحوكمة والتنمية المستدامة

كتبت- شيماء حفظي:

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لها؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة مسئولة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات العالمية.

وأشارت السعيد، إلى أن آخر تحديث لرؤية مصر 2030 الذي تم اتاحتها مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة.

وأضافت السعيد، أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط القصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وأشارت لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، إلى تطلعها للتعاون الثنائي في المستقبل في عدد من الملفات منها الجزء الخاص بالحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين

وأشارت السعيد، إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتوعية المواطنين بالمحافظات عن تغيرات المناخ.

وأوضحت السعيد، أن جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة تهدف إلى خلق جو تنافسي إيجابي فعال وترسيخ مبادئ وقيم التميز بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت السعيد، أن صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال تلك الأصول وهيكلتها، مشيرة إلى التعاون مع صندوق قطر للاستثمار.