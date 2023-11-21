زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 30 جنيها خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1840 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2366 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2760 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3154 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 13.6 دولار بنسبة 0.69% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب