معيط: 7.8 تريليون جنيه قيمة معاملات منظومة "التحصيل الإلكتروني" منذ انطلاقها

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير، خلال كلمته في النسخة الـ 27 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT"، أن قيمة المعاملات الإجمالية لـ 59 هيئة اقتصادية عبر المنظومة خلال العام المالي 2022-2023 وصلت إلى نحو 3.46 تريليون جنيه.

وذكر أن قيمة المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغت هذا العام 1.15 تريليون جنيه بمعدل نمو 20%، والمدفوعات الحكومية بلغت 2.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18% وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".

وقال الوزير: "قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأوضح أن وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بها، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.

وأشار الوزير إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة في تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي.

وذكر أن "إي فاينانس" لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية "الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية"، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.