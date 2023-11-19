خريطة الأسعار: زيادة اللحوم والسمك البوري وتراجع البلطي وتقلبات بالذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض واللحوم في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار المسلى الصناعي، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعوض سعر الذهب خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

زيادة البامية وانخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات اليوم الأحد بسوق

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض واللحوم وانخفاض المسلى بالأسواق اليوم (موقع رسمي)