ارتفاع أسعار الجبن الأبيض واللحوم وانخفاض المسلى بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم الطازجة، والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما تراجعت أسعار الدواجن، والأرز السائب، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.8 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.12 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.22 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.98 جنيه، بارتفاع 2.82 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.86 جنيه، بزيادة 49 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.42 جنيه، بارتفاع 26 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.72 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.56 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.14 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.44 جنيه، بارتفاع 8.39 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.97 جنيه، بانخفاض 1.13 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.54 جنيه، بانخفاض 1.28 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.59 جنيه، بانخفاض 82 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 118.25 جنيه، بارتفاع 20.33 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 229 جنيها، بانخفاض 9.14 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.96 جنيه، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي:60.03 جنيه، بانخفاض 4.27 جنيه.