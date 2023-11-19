سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 5 جنيهات مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعود لتعويض خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1813 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2720 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض طفيف 0.08 دولار مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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