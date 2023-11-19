انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري والجمبري والبوري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و68 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها، بارتفاع 40 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و195 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.