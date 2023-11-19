زيادة البامية وانخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات اليوم الأحد بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار البامية والفلفل الحامي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و7 جنيهات.

البطاطس بين 8.5 و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3.5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و2.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7.5 جنيه و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البامية بين 29 و35 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و8.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.