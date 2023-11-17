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BBC

تراجع كبير في أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

12:00 م الجمعة 17 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة - مصراوي:

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وانخفض سعر طن الحديد عز بأكثر من 1500 جنيه، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري:38561.43 جنيه، بتراجع 943.03 جنيه.

سعر طن حديد عز:40962.5 جنيه، بتراجع 1569.08 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2436.22 جنيه، بتراجع 160.7 جنيه.

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