سعر الذهب اليوم الخميس خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 35 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1813 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2720 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1966 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بنسبة زيادة 0.29%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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