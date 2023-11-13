زيادة تصل لـ 10 جنيهات.. تفاصيل رفع أسعار سجائر إل إم ومارلبورو

كتبت - شيماء حفظي:

رفعت شركة فيليب موريس مصر، أسعار السجائر والتبغ المسخن، ما بين 6 و 10 جنيهات، بعد أن رفعت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" أسعار سجائر كليوباترا، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الشركة رفعت أسعار السجائر آخر مرة في يوليو الماضي.

ووفقا لبيان الشركة المرسل اليوم الاثنين، ارتفع سعر عبوة السجائر ميريت "Merit" ومارلبورو "Marlboro" بنحو 10 جنيهات، فيما ارتفع سعر عبوة ال أند أم "L&M" بنحو 8 جنيهات.

وتصنع فيليب موريس منتجاتها تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" بعد أن حصلت على رخصة لتصنيع السجائر في مصر، لكن تظل "الشرقية" هي المنتج الوحيد لسجائر كليوباترا الشعبية.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر الجديدة:

عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيهًا، بدلا من 64 جنيهًا.

عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها، بدلا من 59 جنيهًا.

عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها، بدلا من 49 جنيهًا.

عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة، بدلا من 42 جنيهًا.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة، بدلا من 50 جنيهًا.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة، بدلا من 50 جنيهًا.

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.