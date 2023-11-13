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14 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

12:29 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 جنيه و8.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات، و14 جنيها.

البصل بين 17.5 و20 جنيها.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و8.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية بين 29 و33 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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