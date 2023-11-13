إعلان

BBC

أسعار الدواجن تتراجع اليوم في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:39 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الاثنين في الأسواق، ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 93.47 جنيه بانخفاض 2.45 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 76.73 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.72 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

موسم الفيروسات التنفسية.. نصائح مهمة للتعامل مع حالات الالتهاب الرئوي