إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت تنخفض في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:38 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38581 جنيها، بتراجع 458 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40809 جنيها، بتراجع 111 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2350 جنيها، بتراجع 166 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت مواد البناء مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الدواجن تتراجع اليوم في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

موسم الفيروسات التنفسية.. نصائح مهمة للتعامل مع حالات الالتهاب الرئوي