طاقة عربية تطلق أول محطة ومركز تحويل "ماسترجاس" فى تنزانيا باستثمارات تتخطى 10 ملايين دولار

كتبت- شيرين صلاح:

أطلقت مجموعة طاقة عربية أول محطة ومركز تحويل "ماسترجاس" في تنزانيا باستثمارات تتخطى 10 ملايين دولار، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، أطلقت الشركة المحطة بالتعاون مع شركة طاقة دلبيت الشركة التى تعمل على تطوير وإدارة محطات ماسترجاس في تنزانيا، و شركة جي سي جي للنفط والغاز JCG Oil & Gas، والتي تعمل على الاستثمار وإنشاء وتشغيل محطات تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط

وأشاد دوتو ماشاكا بيتيكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا، الذي ترأس حفل الافتتاح، بشركة طاقة عربية لاستثمارها ودعمهما للحكومة.

وأشار إلى: "نحن على أعتاب طفرة تحولية لمشهد الطاقة في تنزانيا مما يدل على سعي الحكومة التنزانية لتقديم أفضل الحلول والبدائل التكنولوجية كجزء من التزامنا بمستقبل مستدام، أخضر وأكفأ من الجانب الاقتصادي".

وصرح المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية عن سعادته بهذه الخطوة الهامة قائلا " تسعى شركة طاقة عربية للتوسع فى السوق التنزانى فى مجالات عدة منها إنشاء وتشغيل محطات تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى و الذى نحن بصدده اليوم. تقوم أيضا شركة طاقة عربية عبر مختلف شركاتها التابعة بدراسة التوسع فى مختلف خدمات و حلول توصيل الغاز الطبيعى للمنازل و كذلك خدمات الغاز المضغوط المنقول و الغاز السائل المنقول لتلبية احتياجات مختلف العملاء فى تنزانيا".

وقالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة عربية: "يسعدنا أن نعلن عن بدء تشغيل محطة تموين الغاز الطبيعي المضغوط المتكاملة ومركز التحويل بدار السلام، حيث نعتبر هذا المشروع من أهم خطوات شركة طاقة عربية، بالتعاون مع جاي سي جي والحكومة التنزانية، مما يمثل إحدى الخطوات الحيوية في تواجد طاقة عربية في دولة تنزانيا لتقديم حلول مختلفة لتوسيع استخدامات الغاز تماشيًا مع رؤية الطاقة في البلاد".

وأضافت كفافي أن الشركة تقدم هذه الخدمة الفعالة من حيث التكلفة الاقتصادية والمحافظة على البيئة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من الانبعاثات.

وذكرت أن طاقة عربية على استعداد لدعم تنزانيا في الاستفادة من احتياطياتها من الغاز، وإمكانات الطاقة الكبيرة لديها من خلال حلول أكثر فعالية وكفاءة واستدامة، كما تتطلع الشركة أيضا إلى إضافة قيمة أكبر للعملاء سواء من خلال توزيع الغاز الطبيعي أو توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من خدمات توزيع الطاقة والمرافق التي تقدمها مجموعة طاقة عربية.

وأوضح البيان أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بحوالي 25% من السيارات التي تستخدم الوقود السائل، كما أن تكلفة الغاز المضغوط تعد أرخص بحوالي 50% من تكلفة الوقود.

وتعد محطة الغاز الطبيعي المضغوط الأولى من بين 12 محطة تخطط طاقة عربية افتتاحها بالتعاون مع شركة دالبيت في تنزانيا فى السنوات القادمة لدعم الخطط الاستراتيجية للحكومة وزيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بصفته بديلًا أنظف وأرخص للوقود.

ووفقا للبيان، فإن شركة طاقة عربية توزيع الطاقة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، كهرباء، طاقة متجددة، منتجات بترولية، ومياه في 50 مدينة بمصر، وتقوم بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".