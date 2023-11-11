سعر الذهب اليوم السبت ينخفض 10 جنيهات في بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت، بنحو 10 جنيهات للجرام، في بداية التعاملات بعد مقارنة بأسعار في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1720 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2211 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

بلغ سعر الذهب عالميا إلى نحو 1940 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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