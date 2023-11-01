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BBC

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:09 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37430 جنيها، بزيادة 384 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41130 جنيها، بزيادة 1248 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2563 جنيها، بزيادة 51 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء

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