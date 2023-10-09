"دومتي" تعلن مشاركتها في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالجبن الأبيض



كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركة الصناعات العربية الغذائية "دومتي" تطبيق خفض على أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء، ضمن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية والتي أعلن رئيس الوزراء تفاصيلها اليوم.

وقال محمد الدماطي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دومتي"، في بيان للشركة اليوم الاثنين، إن مبادرة الحكومة في الوقت الحالي مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، ستؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الدماطي إلى اتخاذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة في إطار اشتراك الشركة في المبادرة.

وأضاف أنه سيتم إيضاح أسعار السلع التابعة للشركة من الأجبان البيضاء ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين.

وأعلنت الحكومة اليوم، خلال مؤتمر صحفي، عن تحديد عدد من السلع الرئيسية تتضمن المبادرة الجديدة تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.

وتأسست دومتي عام 1988 في مصر، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في إنتاج الأجبان البيضاء والعصائر والمشروبات والمخبوزات.